Ya probaste los Nametags de Instagram? Mira este video!

Son muchas las redes sociales que han otorgado a sus usuarios códigos bidi -o QR- para que los utilicen en cualquier sitio o lugar, colocándolos en sus tarjetas de visita, en sus páginas web… y así el resto de usuarios les puedan agregar fácilmente como amigos. Facebook -e incluso Facebook Messenger-, Snapchat, LinkedIn, Pinterest y Twitter, entre otras, los tienen hace tiempo.

Sin embargo, los códigos bidi son aburridos. Son una sucesión de líneas que realmente son “feos” de colocar en una tarjeta de visita. No son atractivos y… por tanto, no se utilizan demasiado.

Pero tenía que llegar Instagram, la red social más visual en la actualidad, para reinventar estos códigos bidi y hacer de ellos una funcionalidad que sí apeteciera utilizar. Llevábamos meses hablando de ellos, pero hasta ahora no había habido confirmación oficial.

La compañía acaba de presentar los Nametags, que en el fondo podría ser considerados otra copia más de Snapchat (fue esta aplicación social la primera que puso en marcha los códigos QR). Su finalidad es la misma: que los usuarios puedan agregar fácilmente a otros amigos escaseando ese “código”.

Sin embargo, los Nametags son mucho más divertidos que los códigos QR. El Nametag es único para cada usuario y es su tarjeta de presentación, la que debe dar a otras personas para que le agreguen fácilmente en Instagram (y no tengan que andar buscando su perfil, por ejemplo). Así se ven según el tuit publicado por la cuenta oficial de Instagram en Twitter:

Now you can quickly add friends on Instagram by scanning their nametags. You can also customize your own nametag with emojis, colors and selfies. pic.twitter.com/fq4HFNiDMy

— Instagram (@instagram) October 4, 2018