Whatsapp tendrá nuevo Modo Vacaciones y Modo Silencio

El último año hay al menos 3 características que muy pronto estarán disponibles para todos. Según informó el siempre confiable sitio WABetaInfo, Whatsapp está trabajando en un nuevo Modo Silencio, un nuevo Modo Vacaciones y una nueva función para Ligar Cuentas.

Modo Silencio

El Modo Silencio ya está activo para todos los usuarios y está activado por defecto. Eso sí, el nombre puede ser engañoso, pues este modo no evitará que recibas notificaciones en sí. En realidad, lo que sucederá ahora es que Whatsapp ya no mostrará el ícono con número de mensajes sin leer cuando esos mensajes pertenezcan a grupos o silenciados. Anteriormente, el ícono de la app te mostraba la cantidad de mensajes sin leer, pero a veces te decepcionabas cuando entrabas a la interfaz y veías que se trataba de puros mensajes de un grupo que ni te interesaba, eso ya no volverá a suceder.

Modo Vacaciones



Esta es quizá la función más interesante en la que trabaja Whatsapp actualmente, y aunque sencilla, es bastante útil. Ahora, los chats archivados se quedarán archivados hasta que tú los desarchives manualmente. Anteriormente, cualquier chat se desarchivaba en cuanto recibía un mensaje, algo que iba en contra de la finalidad de la función. Ahora, con este nuevo Modo Vacaciones, el chat se mantendrá archivado sin importar si llegan nuevos mensajes.

El Modo Vacaciones es útil porque te permite olvidarte por un periodo de tiempo definido de cualquier chat sin miedo a perderlo. Por ejemplo, ¿tienes un grupo del trabajo? Archívalo en lo que te vas un fin de semana de descanso con la seguridad de que no recibirás notificación o mensaje alguno. Después, cando regreses, desarchívalo y ahí estarán todos los mensajes esperándote para que te pongas al corriente. El Modo Vacaciones estará desactivado por defecto y aún no llega al público en general.

