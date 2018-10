Un mensaje engañoso que se propaga por Facebook

Varios internautas han recibido este domingo un mensaje engañoso en Facebook que alerta al usuario de que alguien habría clonado su cuenta y pide que reenvíe la advertencia a otras personas en su lista de amigos.

El mensaje en inglés (se desconoce si hay una versión en español) llega al usuario de uno de sus contactos, quien le ‘avisa’ de que ha recibido otra solicitud de amistad de él y que debe revisar su cuenta. Además, le sugiere reenviar el aviso

HOAX: If you get this message on Facebook, do not forward. This message is a hoax that is being spread around. You did not send anyone a friend request. It is not a real message. pic.twitter.com/xsIR8iVUNl — Leah Shields (@LeahShieldsWPSD) October 7, 2018

Folks, please stop sending messages about Facebook hack. When you send these hoax messages to all of your friends, you are actually exposing them to more problems. This hoax has been reported by many news outlets. — David J. McCarthy (@djmac47) October 6, 2018

Muchos internautas han expresado su frustración tras recibir docenas de mensajes falsos reenviados, que decían que sus cuentas habían sido ‘hackeadas’.

Please stop sending me copy and paste emails about Facebook accounts being cloned. Apparently this is a hoax and I am getting SPAMMED with them. It’s crazy. My friends are too. — Brooke Alyson (@Brooke_Alyson) October 7, 2018

Varios medios estadounidenses han reportado el caso, detallando que, si bien el mensaje no propaga un virus, es molesto e inútil, por lo que lo mejor que todos pueden hacer es ignorarlo y borrarlo. Por su parte, las autoridades de Luisiana han confirmado que se trata de un mensaje falso y han urgido a los usuarios a dejar de reenviar la advertencia, porque esa es precisamente “una de las razones por las que el engaño se está extendiendo tan rápido”.

