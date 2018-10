Un fallo de seguridad permitía controlar WhatsApp con una videollamada

Tweet on Twitter

WhatsApp ha solucionado un fallo de seguridad que permitía a los atacantes tomar el control de la aplicación cuando los usuarios respondían una videollamada. La vulnerabilidad ha sido corregida esta semana, así que si todavía no has actualizado la app, es recomendable que lo hagas cuanto antes.

Este problema de seguridad de WhatsApp fue descubierto a finales del pasado mes de agosto por Natalie Silvanovich, una investigadora del equipo Project Zero de Google. De acuerdo con su informe, se trataba de un error de corrupción de memoria en la implementación de videoconferencias no WebRTC de WhatsApp.

La vulnerabilidad afectaba exclusivamente a las aplicaciones de iOS y Android, ya que estos clientes son los únicos que utilizan el protocolo de transporte en tiempo real (RTP por sus siglas en inglés), que se emplea para la transmisión de información en tiempo real, como el audio o el vídeo en una videoconferencia.

“La corrupción puede ocurrir cuando la app móvil de WhatsApp recibe un paquete RTP con formato incorrecto”, explica la investigadora. Por tanto, el fallo de seguridad podía ser explotado cuando un usuario aceptaba una videollamada de un atacante, una acción extremadamente sencilla con consecuencias catastróficas, ya que podría comprometer completamente WhatsApp.

La plataforma ha corregido el problema de seguridad en una actualización para iOS y Android que ha sido liberada esta semana, de manera que si aún no has actualizado la aplicación, lo mejor es que no esperes más y lo hagas cuanto antes.

