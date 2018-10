Twitter se disculpa por mensajes del sospechoso de los paquetes explosivos

El presunto responsable de los paquetes explosivos enviados a demócratas en Estados Unidos, tuiteó amenazas el 11 de octubre, menos de dos semanas antes del los hechos, sin que Twitter hiciera algo al respecto a pesar de que la analista político Rochelle Ritchie lo denunciara.

“Nos veremos, seguro. Abraza a tus seres queridos muy cerca cada vez que te vayas de casa”, se leía en parte del tuit de Sayoc a Ritchie.

Ritchie, que aparece con frecuencia en la televisión estadounidense, reportó el mensaje a Twitter como abuso. La respuesta que recibió de la compañía dijo que el tuit y la amenaza que implicaba no calificaban como una “violación de las reglas de Twitter contra el comportamiento abusivo”.

Luego de que Sayoc fuera arrestado el viernes, el tuit todavía estaba en línea.

Hey @Twitter remember when I reported the guy who was making threats towards me after my appearance on @FoxNews and you guys sent back a bs response about how you didn’t find it that serious. Well guess what it’s the guy who has been sending #bombs to high profile politicians!!!! pic.twitter.com/xBY8FMbqnq

— R O C H E L L E (@RochelleRitchie) October 26, 2018