Twitter estaría considerando un cambio al botón “Me gusta”

En su informe, el medio británico dice que Jack Dorsey, fundador y presidente ejecutivo de Twitter, no es fan del botón en forma de corazón, así que pronto desaparecería de la red. El botón Me gusta hizo su debut en 2015 como un sustituto al botón Favorito, que era el icono de una estrellita y funcionaba de la misma manera.

El botón Me gusta funciona como una forma de demostrar públicamente que el usuario tiene agrado hacia el contenido del tuit, pero también hay otros usuarios que lo usan como una forma para guardar tuits y leerlos después. Sin embargo, los tuits marcados con Me gusta se muestran públicamente a todos los usuarios, por lo que no resulta ser una práctica muy privada.

La cuenta de comunicación de Twitter publicó un tuit en el que dijo estar “reformulando” muchos aspectos del servicio para asegurar que está “incentivando una sana conversación”. “Estamos en una fase temprana y no tenemos planes de mostrarlo ahora”, dijo la red social en el tuit.

As we've been saying for a while, we are rethinking everything about the service to ensure we are incentivizing healthy conversation, that includes the like button. We are in the early stages of the work and have no plans to share right now. https://t.co/k5uPe5j4CW

— Twitter Comms (@TwitterComms) October 29, 2018