Si publicas algo indebido en Twitter será eliminado de esta forma!

Un mensaje en el texto de la publicación y en el ‘timeline’ le informará por 14 días la solicitud.

Twitter ha anunciado que informará a los usuarios de la plataforma cuando haya eliminado un tuit que viole las políticas de uso de la misma, para que queden claros los motivos por los que ha desaparecido determinado contenido.

Cada vez que la red social solicite a un usuario retirar un tuit por incumplimiento de las normas, aparecerá una notificación en la que se informará que la publicación “no está disponible porque ha violado las Reglas de Twitter”. Lo acompañará, además, un enlace a las reglas de uso de la plataforma y un artículo con información adicional sobre su aplicación.

You don’t want to see a Tweet you’ve reported, but you do want to know we’ve done something about it. And all those Tweets that break our rules? You should know we’ve done something about them too.

Here’s what these Tweets will look like now.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 17, 2018