¿Se ha vuelto loco Twitter?

Una larga línea de números y letras al azar con dos puntos y otro número al final. Si has recibido alguna notificación de este tipo proveniente de Twitter, tranquilo, no estás solo. Twitter ha sufrido un problema la tarde de ayer martes 16 octubre que aún están investigando por el cual ha empezado a enviar estos avisos a miles de celuylares sin saber por qué.

Miles de usuarios han acudido a la plataforma asustados por si este problema podría venir de algún tipo de ‘hackeo’, pero nada apunta a que se trate de un ‘hackeo’. Es más, hasta el propio CEO de la compañía, Jack Dorsey, ha compartido una captura de pantalla de su smartphone con todo el espacio de las notificaciones lleno de estos extraños mensajes y asegurando que están investigando lo sucedido.

We’re seeing this issue too. On it. pic.twitter.com/pzjd6248gJ

— jack (@jack) October 16, 2018