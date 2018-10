Reproducir notas de voz en los chats de WhatsApp ahora es diferente

La aplicacion de mensajeria una vez más toma una funcion que hace mucho ya tenia telegram, aunque de momento solo estará disponible para iOS 8.0 y iOS 12 incluida la compatibilidad de IU con iPhone Xs, Xs MAX y Xr.

La ultima publicación de WABetaInfo, si recibe dos o más mensajes de voz y comienza a reproducir el primero, WhatsApp reproducirá todos los demás mensajes de voz consecutivos automáticamente, esto para los que ya tengan la última versión 2.18.100. de la ‘app’ de mensajería.

Cuando termine cada mensaje de voz, WhatsApp reproducirá un sonido que indicará que el mensaje ha finalizado y que iniciará uno nuevo.

Para tener esta última versión de la aplicación, recomendamos hacer un backup o copia de seguridad de sus chats, luego acceder a la App Store y actualizar la ‘app’ de mensajería, o tambien puede borrarla y descárguela nuevamente.

Hasta ahora se desconoce cuando llegará la actualización a los dispositivos Android, pero se estima que antes de finalizar octubre, todos los sistemas operativos en los que funcione WhatsApp cuenten con esta función.

📝 WhatsApp for iOS 2.18.100 changelog is available.

Multiple voice messages will be automatically played, exclusive SCREENSHOTS about the DARK MODE (YES! 😍) and other! Check it out!https://t.co/6d6skxUnz8

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 22, 2018