Pronto podrás recuperar mensajes enviados en Facebook Messenger

Recuperar mensajes en Facebook Messenger es una de esas características que ha ido demandando la comunidad durante los últimos tiempos, algo que ya tienen otras aplicaciones populares como WhatsApp.

Y es que todos somos humanos, y seguramente alguna vez hemos enviado algún mensaje a una persona del que nos hemos arrepentido un minuto después. Facebook está probando la posibilidad de que podamos recuperar mensajes en Messenger dentro de un espacio de tiempo determinado.

El funcionamiento es muy sencillo y es similar a lo que sucede en WhatsApp. Cuando enviamos un mensaje y nos arrepentimos, podemos pulsar sobre el mismo dándonos la posibilidad de recuperarlo. En ese momento podrás borrar este mensaje tanto de tu ventana como el de la otra persona, aunque aún se desconocen los requisitos para ello.

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone! Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 12, 2018

De momento no se sabe cuánto tiempo debería pasar desde el envío del mensaje para saber si lo podemos recuperar o no, o si la otra persona ya lo ha leído es probable que no lo podamos recuperar y tengamos que acatar las consecuencias. Evidentemente mensajes que has enviado horas después no podrán ser recuperados.

Fuente