Por qué en Silicon Valley quieren mantener a los niños alejados de las pantallas

Miramos el celular unas 150 veces al día y se estima que estamos online entre 5 y 6 horas por día. Esta conexión non-stop a los dispositivos se convirtió en una preocupación, cada vez mayor, en Silicon Valley. Allí, en el epicentro de la innovación, hay ingenieros, directivos y expertos en tecnología que quieren mantener a sus hijos completamente apartados de las pantallas. Tal es el caso de Athena Chavarria, que trabajó como asistente ejecutiva en Facebook y ahora es parte de la Iniciativa Chan Zuckerberg.

“Estoy convencida de que el demonio vive en nuestros teléfonos y está causando estragos en nuestros hijos”, Chavarria en una artículo publicado este fin de semana por el New York Times.

Sus hijos recién pudieron tener celular en el secundario y aún ahora, que son adolescentes, tienen muchas limitaciones para usarlo en el hogar. Y en el auto directamente tienen prohibido mirar sus móviles. No sorprende: abundan los estudios que alertan sobre los efectos nocivos que pueden tener las pantallas en el sueño, el ánimo y al aprendizaje. Sobre todo cuando se produce una sobre exposición desde edades muy tempranas.

Kristin Stecher, que es ex investigadora de computación y está casada con un ingeniero de Facebook, también quiere mantener alejada a sus hijas de 5 y 3 años de los dispositivos electrónicos. Sólo les permite exponerse a las pantallas, por tiempo limitado, cuando tienen que hacer un viaje largo en auto o los viernes cuando comparten entre todos una película familiar.

Por su parte, Chris Anderson, ex editor del portal especializado en tecnología Wired, comparó el nivel de adicción que generan las pantallas con el crack. “Está fuera de nuestro control. Esto se dirige directamente a los centros de placer del cerebro en desarrollo. Va más allá de nuestra capacidad de comprensión como padres”, aseguró.

Anderson, que tiene cinco hijos, les impuso reglas estrictas de conducta: el primer celular lo tienen recién al entrar al secundario, no pueden tener redes sociales hasta los 13 años y tampoco tienen pantallas en la habitación, según publicó el portal. No son los únicos: Bill Gates le prohibió a sus hijos que usaran celulares hasta la adolescencia y Tim Cook dijo, hace poco, que no quiere que su sobrino esté en las redes sociales.

