Peligro en WhatsApp, si te llegó este mensaje debes borrarlo ahora mismo

Cada día hay una nueva estafa que trata de robarte tu WhatsApp, información o hackear tu celular. Bienvenidos a la era moderna. Esta vez se trata de un mensaje de texto a la antigua que busca engañarte. En él verás un código que supuestamente te ayudará a recuperar tu cuenta de la aplicación.

Esta es la nueva estafa de WhatsApp que está en todo el mundo, la advertencia llegó desde la policía de España. Según el mensaje, con ese código y en ese enlace podrás recuperar tu cuenta. Te llega aunque tú no hayas hecho absolutamente nada. Pero, ¿qué es lo que buscan? Obviamente robar tus datos, hackear tu celular e incluso hacerse con el control de tu cuenta de WhatsApp.

No has perdido tu móvil 📱 pero…

1º) #WhatsApp te envía un #SMS con un código que no has pedido

2º) El listillo de turno te pide que se lo reenvíes

¡NI CASO! Los malvados quieren robarte tu cuenta#nopiques pic.twitter.com/T3JMGZ5xCx

— Policía Nacional (@policia) October 4, 2018