La nueva función del correo Gmail lee tu mente

La función Smart Compose para el servicio de correo electrónico Gmail, que ofrece sugerencias basadas en análisis de mensajes anteriores para completar oraciones de manera automática, ya está disponible para los usuarios de G Suite, según informa Google.

Esa solución predice frases diversas, desde saludos hasta formas de agradecimiento. Además, gracias a un algoritmo de inteligencia artificial estudia y analiza la correspondencia de usuario para conocer su manera de escribir y adelantar qué frases querrá agregar en sus futuros textos.

When we start completing your sentences with suggested phrases, you know it's meant to be. ❤️ ️See how Smart Compose and other features can help you get more done 📩 → https://t.co/RXxXiGJi5t pic.twitter.com/9A1bt6drJW

— Gmail (@gmail) September 11, 2018