Este cambio en WhatsApp no le gustará a los usuarios

La aplicación de mensajería WhatsApp se prepara para un gran anuncio que no será del agrado de los usuarios: según reportes de la prensa, el popular servicio se prepara para introducir la difusión de anuncios a partir de 2019.

Pese a que aún no se conocen muchos detalles, se reporta que anuncios de corta duración aparecerán en la sección de estado, alternando algunos videos y fotos que los usuarios suben ahí. A finales de septiembre, el portal WABetaInfo informó a través de su cuenta de Twitter que “WhatsApp ya está trabajando para implementar anuncios en la aplicación a base de iOS”.

And I want to add: WhatsApp is already working to implement ads in the iOS app. https://t.co/eL55pu1kFR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 27, 2018