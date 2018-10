Estadounidenses reciben una alerta presidencial en su smartphone

A las 2:18 p.m. de este miércoles, millones de estadounidenses empezaron a recibir un mensaje sorprendente en sus dispositivos móviles. “Alerta presidencial”, se podía leer en el mensaje. “Esta es una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencias Inalámbrico. No se necesita ninguna acción”.

En efecto, se trataba de un simulacro del sistema de emergencias para probar el sistema de alertas por móviles. Según los cálculos, el mensaje llegó a unos 225 millones de personas, tres de cuatro móviles conectados, en un ejercicio federal sin precedentes. Y es que se trata de la primera que los funcionarios de gestión de emergencias han utilizado las capacidades de alerta a nivel nacional reservadas para la oficina del presidente.

Pero lo que se supone que era una prueba de un sistema que tiene que servir para mejorar la seguridad del país, se ha convertido en objeto de burlas y memes en las redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar y en poco tiempo la etiqueta #PresidentialAlert se había convertido en tendencia o trending topic.

While I didn’t like getting an unsolicited message from Trump today; these memes kinda make it worth it. #PresidentialAlert pic.twitter.com/TVzag2BsEh

— Stephanie Christine (@historyfan1084) October 4, 2018