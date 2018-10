El nuevo Palm diminuto, elegante y enfocado a la desconexión

Tweet on Twitter

Llevábamos mucho tiempo sin oír hablar de Palm. La empresa famosa por sus PDAs cayó en el olvido hace bastante años, y no fue hasta 2015 que volvió a la palestra cuando TCL, una multinacional china dueña de Alcatel, compró la marca. Dos años de silencio se rompieron cuando en 2017 se comentó la posibilidad de que la firma volvería con un smartphone Android, un tal “Pepito”. Ese dispositivo se ha hecho hoy realidad, y lo cierto es que no es un celular como tal.

El “dispositivo” de Palm (que no tiene nombre propio) es una una especie de smartwatch grande. No es un celular al uso, sino que se sincroniza con tu smartphone actual. No es un smartphone, es una especie de accesorio que, de acuerdo a Palm, sirve para que “dejes atrás tu celular”. Es un poco raro, y es por eso que es interesante.

