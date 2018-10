En pleno huracán, Facebook quiere poner una cámara y un micrófono en tu casa (VIDEO)

El gigante de las redes sociales por primera vez en su historia se ha decidido a lanzar un producto físico al mercado, una cámara inteligente diseñada especialmente para hacer llamadas de video.

No sabemos, sin embargo, si los consumidores permitirán que Facebook ingrese a sus hogares, una empresa que tiene un historial conflictivo con el uso de los datos privados de sus clientes.

Con este aparato de alta tecnología llamado Portal, Facebook espera revolucionar la manera en que nos hablamos por teléfono cuando además usamos una cámara. Uno de los problemas que pretende solucionar es el de cómo colocar la cámara. Portal sería capaz de seguir el movimiento de una persona durante la conversación, haciendo acercamientos de manera completamente automática.

“La primera cosa que los consumidores se van a preguntar es cuánta información sobre mí recolecta este aparato”, dijo John Breyault, vicepresidente de políticas públicas de telecomunicaciones y fraude en la Liga Nacional de Consumidores, una organización a favor de los derechos del consumidor con sede en Washington que ha recibido donaciones de Facebook y otras compañías del sector tecnológico.

Facebook dijo que la cámara de video no “escuchará, verá o almacenará los contenidos” de las llamadas de video, añadiendo que no utilizarán sistemas de reconocimiento facial ni identificarán a las personas. El aparato permitirá a los usuarios desactivar la cámara y el micrófono con un simple toque y al bloquearse tendrá una contraseña numérica. También contará con una cubierta que impedirá las grabaciones.

“Esto va a hacer que Facebook gane un lugar no sólo en el hogar inteligente, sino también que tenga acceso a información que no habrían podido conseguir o entender anteriormente”, dijo el analista de ABI Research, Jonathan Collins. Esto incluye el lugar en el que están las personas, actividades, intereses – “todas las razones por las cuales las compañías quieren entrar a la casa”.

Facebook ofrecerá Portal en dos tamaños: un modelo de $199 dólares con una pantalla horizontal de 10 pulgadas y una versión “Plus” de $349 dólares con una pantalla de 15.6 pulgadas que puede cambiar entre las orientaciones vertical u horizontal.

Ambos modelos también tienen un altavoz conectado a Internet que incluye el asistente digital activado por voz de Amazon, Alexa. Portal enlaza llamadas a través de la aplicación Messenger de Facebook, lo que significa que puede utilizarse con personas que no tienen Portal.

Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI

— Facebook (@facebook) October 8, 2018