Cerrar las aplicaciones descarga la batería

Según los ingenieros, cerrar las aplicaciones en segundo plano (así se les denomina a esas apps que no usamos en el momento) acelera la descarga de la batería, de hecho, cerrarlas de repente puede tener el efecto contrario y hacer que, al final, nuestro teléfono consuma más energía por culpa de ese proceso.

Mucha gente lo sigue haciendo, pero el vicepresidente de ingeniería de Android -uno de los miembros fundadores del equipo de Android en Google- Hiroshi Lockheimer, lo dijo en Twitter hace tiempo.

El ingeniero dijo que hacerlo “incluso puede empeorar las cosas”, pues al intentar engañar al algoritmo se puede dañar el sistema.

@pierce @mcwm @MarcusDPK @qz could very slightly worsen unless you and algorithm are ONE (you kill something, system wants it back etc)

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) March 14, 2016