Arrojan arena a un iPhone que humeó en una tienda de Apple

Matt Gillard, residente de la ciudad australiana de Melbourne, ha sido testigo de cómo un ‘smartphone’ de Apple empezó humear en una tienda del gigante tecnológico estadounidense.

Según una publicación en su cuenta personal de Twitter, los empleados de la tienda no tardaron en actuar al notar el humo y cubrieron con arena el dispositivo móvil.

“¡El personal fue rápido en ejecutar los procedimientos de seguridad!”, dijo Matt sarcástico por la acción de los empleados de cubrir el teléfono con arena.

No se informa de heridos tras los hechos. El autor del tuit no precisó qué modelo de iPhone protagonizó el incidente.

😂 a phone started smoking at apple store in highpoint. It has a pile of sand on it now. Staff were fast to execute the safety procedure! pic.twitter.com/FbV8Lz55Jn

— Matt Gillard (@mattgillard) October 13, 2018