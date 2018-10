Amazon despide a un empleado por vender los emails de los clientes

En septiembre, Amazon comenzó a investigar informes de que algunos de sus empleados en los EE. UU. Y China han estado filtrando datos a terceros vendedores a cambio de dinero. Ahora, el gigante del comercio electrónico ha notificado a los clientes afectados que un empleado compartió sus direcciones de correo electrónico con un vendedor externo. Amazon le dijo a The Wall Street Journal que ya había despedido a ese empleado en particular y había despedido al vendedor que había recibido las direcciones de correo electrónico de la plataforma. Más importante aún, dijo que no se reveló ninguna otra información del cliente que no sean esas direcciones.

Amazon no aclaró si ese ex empleado era el único culpable o si simplemente era el único descubierto entre tantos. Tampoco especificó de dónde son y no reveló el alcance real del problema. Sin embargo, según el informe anterior de WSJ, los vendedores han pagado al personal de Amazon hasta $ 2,000 por las direcciones de correo electrónico de los clientes. Al conocer las cuentas personales de los clientes, los vendedores pueden directamente (y quizás incluso repetidamente) pedirles que cambien o obtengan comentarios negativos, ya que las revisiones de “Compra verificada” afectan la ubicación de los productos en las páginas de resultados de búsqueda. En algunos casos, supuestamente sobornaron a los empleados para obtener críticas negativas.

