5 claves para entender cómo funciona Google Noticias

Google nació con la idea de convertirse en un espacio para organizar la información del mundo de manera que fuera accesible para los usuarios. Dentro de este universo informativo está la actualidad, lo que acontece segundo a segundo.

Para abarcar este universo informativo que llega, principalmente de la mano de los medios de comunicación, la empresa creó, en 2002, Noticias, un servicio que se actualiza constantemente para mostrar noticias de todo el mundo.

Trystan Upstill, ingeniero en Software de Google Noticias en las oficinas de la compañía en Silicon Valley, estuvo involucrado en el rediseño del servicio. Habla sobre las novedades del producto y los principales desafíos que se encaran a la hora de consumir noticias.

1. Variedad de fuentes

“Pensamos en los desafíos que tiene la gente a la hora de consumir noticias. Y una de las cosas sobre las que se puso el foco hace 15 años cuando se desarrolló Google Noticias es que cuando se intenta comprender una noticia, no solo hay que leer una sola nota, sino varias. Entonces en la app, en vez de ver un solo artículo, se visualizan una serie de artículos sobre ese tema”, explicó Upstill.

2. Personalización

En la portada de Noticias figura la sección “Para ti” donde se ven cinco artículos destacados y al pie de cada uno de ellos figura un pequeño cuadrado que al presionarlo dice “cobertura completa de la noticia” y redirige a otros artículos escritos en los medios sobre ese mismo tema. El usuario también puede, con solo presionar un botón, ir directamente al portal de noticias donde se publicó el artículo de su interés.

Detrás de esa personalización, como siempre, está la inteligencia artificial que, cada vez con mayor sofisticación, entiende los gustos y consumos del usuario.

3. Organización

Quienes quieran abarcar mayor profundidad en otros temas, pueden dirigirse al apartado “Titulares” donde figuran subsecciones con noticias Internacionales, Negocios, Ciencia y tecnología, Entretenimiento, Deportes y Salud.

4. Relevancia y autoridad

¿Cómo se decide qué noticias mostrar? El algoritmo tiene en cuenta muchas variables, entre ellas la relevancia y la autoridad de la fuente. Para establecer si una página puede considerarse fiable o no se siguen una serie de principios, entre ellos, si la noticia en cuestión está mencionada en otros sitios, y si es así en cuántos, qué correlación hay entre ellos y los antecedentes de la página en cuestión, es decir si suele publicar información engañosa o no, qué reputación tiene, etc.

5. Los desafíos

¿Cuáles son los nuevos desafíos para Noticias? “El primer desafío que todavía no terminamos de abarcar es que la gente quiere saber lo que está pasando e informarse de la manera más rápida posible. La gente quiere ir más allá de los titulares y ver el contenido completo y todavía hay más cosas que podemos hacer para lograr eso”, explicó el directivo.

