Por estar distraído usando el celular atropella y mata su hijo de un año

Un joven de 24 años, regresaba a su casa en Columbus, Ohio (EE.UU.). Al llegar vio a los hijos de su novia jugando en la puerta y esperó a que ingresaran para subir el auto a la acera. Sin embargo, mientras estacionaba sintió un golpe y al dar marcha atrás, otro.

Al bajar descubrió que había atropellado a su hijo de 22 meses. Inmediatamente su novia llamó al 911 y el niño fue llevado al hospital donde murió producto de los golpes provocados por el vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo, pero la noticia trascendió ahora porque el hombre tuvo que declarar ante la Justicia.

#CHARGESFILED Police officer Chad Daugherty says Verizon cell phone records show that Trenton Cook sent out a text at 2:04 p.m. and just one minute later the 911 call in came in reporting the child had been hit.https://t.co/Xd82XBBrDj

— Jessalyn Adams WRBL (@jessalynadamstv) August 3, 2018