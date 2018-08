Google establece reglas ante la fiebre del ‘notch’

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Antes que todo, ¿Qué es el notch?

La palabra notch traducida al español tiene varios significados entre los que tenemos la palabra “muesca” o “pestaña” que incluyen algunos terminales. Esta modalidad fue puesta de moda por el iPhone X

En este sentido Google dice a los fabricantes que controlen sus diseños respecto a este (notch) y pongan solo dos cejas en la pantalla y que ninguna afecte los costados del celular, ya que está consciente de que todos los fabricantes quieren colocar una lengüeta y estar a la moda, pero también quiere ponerles un limite.

Es por esto que en un comunicado publicado esta semana, Google pide a desarrolladores y fabricantes no colocar más de dos cejas (o notch) en la parte frontal de un celular y que éstas no bloqueen o no afecten a la visibilidad de los costados de la pantalla.

Google dice que cuando el teléfono está en modo de retrato (vertical), la barra de estado debe tener un espacio de al menos el mismo grosor de la lengüeta, no pueden haber múltiples cejas en un mismo bisel y tampoco pueden haber más de dos cortes en el mismo dispositivo. Google también avisa que no se permitirán los dispositivos con cortes en los costados del bisel.

Fuente