Ya llenaste tu carrito de compras en Amazon? Las ofertas inician a las 3:00 p.m.!

Hoy lunes 16 de julio no será un día común para el comercio electrónico. Tendrá lugar una nueva edición del Amazon Prime Day, un evento que durará 36 horas y que contará con grandes descuentos en más de un millón de productos del gigante estadounidense de las compras por internet desde hoy lunes a las 3:00 p.m. hasta el miércoles a la 3:00 a.m.

Recuerda que sólo podrán disfrutar de estas ventajas aquellos usuarios de Amazon que tengan contratado el servicio Prime, cuesta USD 10.99 cada mes (dolares americanos)-. Si no eres uno de ellos, puedes suscribirte hoy mismo y disfrutar del mes gratuito que regalan para las nuevas altas, igual puedes cancelar la suscripción en cualquier momento y si aun no has cumplido el mes, no se te cobrará nada.

