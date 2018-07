Un celular flexible con bolsas de aire “airbags”

Tweet on Twitter

Oppo es una de las compañías que ya ha demostrado en más de una ocasión estar inmersa en el desarrollo de su primer smartphone flexible. La gigante china, que recientemente presentaba su Oppo Find X, sin duda uno de los terminales más innovadores de la última generación, ahora ha registrado una serie de patentes con las que se sigue dibujando el futuro de su catálogo, que sin duda alguna pasa por los teléfonos flexibles.

De entre las tres patentes que la firma ha presentado recientemente, y que han sido descubiertas por el medio neerlandés Lets Go Digital, tenemos que centrarnos en una que innegablemente es de las más curiosas que hemos visto desde que el boom de los dispositivos flexibles diera comienzo hace un par de años. En esta ocasión, Oppo propone acoplar bolsas de aire a su teléfono flexible para mejorar su durabilidad.

El smartphone flexible de Oppo podría tener bolsas de aire (airbags)

Tal y como se recoge en el informe de patente, son tres las tecnologías que la marca ha registrado como propias ante la oficina de patentes. Entre ellas, una muestra lo que según Oppo es un “teléfono flexible con airbags“.

Al parecer, este tipo de bolsas de aire estarían ubicadas en los laterales del teléfono, cerca de las bisagras que permiten doblar el cuerpo del terminal, con el objetivo de mejorar su durabilidad a la hora de abrir y cerrar la pantalla con frecuencia. Lógicamente, estos airbags no están destinados a proteger el cuerpo del terminal de caídas o golpes, pero sin duda nos alegra saber que Oppo ha pensado en una solución con la que prevenir el desgaste a la hora de aprovechar el formato flexible del teléfono.



Junto a esta patente, también se han presentado otras dos que muestran diferentes pistas sobre cómo podría ser el primer teléfono flexible de la compañía perteneciente al conglomerado BBK Electronics. En una de ellas aparece un dispositivo con nada menos que tres pantallas y una bisagra giratoria, y otra solución mucho más “tradicional”, que recurre a una pantalla totalmente flexible que, al ser desplegada, convierte al smartphone en una tablet.

De momento, Oppo es una de las pocas compañías que no ha desvelado cuándo tiene previsto presentar su primer terminal flexible, pero es evidente que la firma se ha mantenido durante años a la cabeza de la innovación, y no nos sorprendería ver que pudiera ser una de las primeras en lanzar su apuesta para este nuevo formato de terminales, que mucho me temo se convertirá en estándar en los próximos años.

Fuente