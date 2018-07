Quién te tiene agregado como contacto en WhatsApp? Sigue estos pasos!

Tweet on Twitter

Además de ser una herramienta de gran utilidad para la comunicación diaria, WhatsApp tiene las funciones de cualquier teléfono, ya que la aplicación te permite ver qué contactos tienes agregados en tu directorio telefónico, sin importar si ellos te tienen o no.

Seguramente esto te ha hecho preguntarte quiénes te tendrán entre sus contactos de WhatsApp sin que tu lo sepas. Quizá esa persona que tanto te interesa ni siquiera te tiene guardado.

¿Cómo puedes saber quiénes te tienen entre sus contactos de WhatsApp? Descúbrelo realizando los siguientes pasos:

1. Abre WhatsApp y dirígete a “Menú” (el icono de los tres puntos).

2. Selecciona “Nueva difusión”. Este te ayuda a enviarle un mensaje a todas las personas que te tienen añadido. Cuando lo abras, te aparecerá una lista y verás algunos de los números que no tienen nombre porque no están en tu agenda. Esos justamente son de las personas que te tienen agregado pero tú no a ellas.

3. Para saber qué personas están detrás de dichos números telefónicos, puedes copiar y pegarlos en el buscador de Facebook para dar con su perfil o bien, enviarles un mensaje para descubrir su identidad

