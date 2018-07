Qualcomm y Apple rompen relaciones

Tweet on Twitter

Luego de la batalla legal que inició en enero de 2017, Apple y Qualcomm están rompiendo relaciones comerciales, así lo dejó ver George Davis, director financiero de Qualcomm, mientras llamaba a inversores tras los resultados financieros de la compañía.

Davis fue claro al asegurar que el próximo iPhone no usará módems de Qualcomm, ya que para esta nueva generación se apoyará en los componentes de Intel: “Apple tiene la intención de utilizar únicamente los módems de nuestro competidor en lugar de nuestros módems en su próximo lanzamiento de iPhone”. A pesar de que Davis no mencionó a Intel directamente, hoy día no hay otra compañía con la capacidad de producción que requiere Apple.

