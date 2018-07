Tweet on Twitter

Como es costumbre, apple siempre va acompañada de misterios sobre su nuevo dispositivo, esta ocasión no será la excepción, a continuación citamos los principales rumores:

1) Se esperan 3 nuevos iPhones

2) Es posible que no lo identifiquen con un numero

3) Saldrà al publico a mediados de Septiembre

4) Su costo rondará entre los US $800 y $1,400

5) La versión barata seria entre los US $500 y $600

6) Se cree que vendrá con una bandeja doble SIM para activar dos números

Déjanos tu opinión ¿Qué te parece estos cambios?

