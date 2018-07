Kiwi navegador alternativo

Si buscas la palabra “navegadores” en Google Play accederás a una enorme lista de aplicaciones que, de una forma u otra, acaba resumiéndose en tres: Firefox, Microsoft Edge y Google Chrome. A pesar de no ser el más eficiente en términos de RAM y batería, este último es de los más usados en todo el mundo, entre otras cosas porque 1) viene preinstalado en casi todos los móviles y 2) tiene una integración más que excelente con los servicios de la Gran G. Eso no significa que no haya dignos competidores, y hoy vamos a presentarte uno que ha sido lanzado hace poco y que nos ha gustado muchísimo: Kiwi.

Kiwi ha sido desarrollado por el Senior Member de XDA arnaud42. Está basado en Chromium, que es el mismo proyecto del que Google Chrome saca su código fuente, y cuenta con una buena cantidad de funciones interesantes que detallaremos a continuación. Su estética es muy similar al de la app de Google y, si eres un usuario asiduo de Chrome, no te costará nada navegar con Kiwi. Ya te adelantamos que se puede descargar de forma completamente gratuita en Google Play y que funciona en la mayoría de smartphones Android que te puedas imaginar.

Entre las funciones, en Kiwi destacan las siguientes:

Mejoras de rendimiento: pequeñas modificaciones que hacen que la navegación sea más fluida y agradable.

Bloqueador de publicidad invasiva, pop-ups, notificaciones y trackers.

Protección anti minería de criptomonedas.

Acepta automáticamente los avisos de cookies de las webs.

Permite modificar la localización de la carpeta de descargas.

Es capaz de reproducir música y vídeos en segundo plano y con la pantalla apagada.

Tiene modo oscuro.

Como puedes comprobar, la ristra de argumentos que nos ofrece esta aplicación es más que suficiente para darle una oportunidad. De hecho, cuenta con una puntuación de 4,6 estrellas basada en más de 1.300 valoraciones, y tantas personas no pueden estar equivocadas, ¿verdad? Desgraciadamente, no cuenta con los servicios de sincronización de Google ni con el modo ahorro de datos, aunque el desarrollador está trabajando en un sustituto para este último, al que ha bautizado como Turbo Mode. Te dejamos el enlace por aquí abajo.

