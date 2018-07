Facebook prueba nuevo botón para silenciar sus notificaciones

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Facebook quiere seguir reconciliándose con sus usuarios y su última buena idea es un botón que permitirá silenciar las notificaciones, una piedra en el zapato para millones de suscriptores.

De acuerdo con un reporte de Mashable, la compañía de Mark Zuckerberg estaría probando un nuevo botón que serviría para deshabitar temporalmente las notificaciones. El consultor en redes sociales Matt Navarra habría conseguido screenshot de cómo luciría la nuevo función de Facebook.

Facebook se encuentra en la etapa de probar distintas márgenes de tiempo para el nuevo botón que llevaría el nombre de “Do Not Disturb” (no molestar). No se sabe si la nueva funcionalidad saldrá al público en general, pero esta idea es parte de los nueva política de la red social (y varios titanes de la tecnología) para que los usuarios pasen menos tiempo usando sus dispositivos móviles y las redes sociales.

Asimismo, la función llamada “Keyword Snooze” opera similar a la herramienta implementada por Twitter, “Silencio”, y permite, de manera temporal, filtrar las publicaciones por medio de palabras durante 30 días. En este sentido, para silenciar una palabra clave, los usuarios eligen en la esquina superior derecha de alguna publicación relativa al contenido que desean bloquear.

Fuente