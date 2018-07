Detectan un virus que se propaga por un vídeo de Facebook

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Debes tener mucho cuidado con los mensajes que se propagan por facebook messenger, ya que está siendo utilizada para propagar un malware. A continuación algunos detalles de este virus que ya lo habíamos visto antes.

El método de los creadores de este virus es llamar la atención de los usuarios, el video viene acompañado de un texto con el nombre del usuario y acompañado de algunos emojis que expresan sorpresa, y contiene lo que parece ser un enlace a un vídeo de YouTube. El objetivo del engaño no es otro que captar tu atención y conseguir que pulses sobre el enlace.

Realmente no se trata de un enlace, sino de un archivo que si lo pulsas te infectará el dispositivo. Si caes en la trampa, sin que tú lo sepas se enviará en tu nombre el mismo mensaje a todos tus contactos, así que si has caído es mejor que avises a todos tus amigos de lo que ha sucedido para que no lo sigan propagando.

Fuente