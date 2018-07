Así es el nuevo diseño de inicio de sesión en tu cuenta de Google

Hace algunas semanas google ha anunciado nuevos cambios en el diseño de la pagina de inicio de sesion de la cuenta, ofreciendo una página con colores más atractivos, aunque con poca innovacion, el cambio más fuerte fue el año pasado, y es como lo vemos actualmente al iniciar sesión en nuestra cuenta.

Por tal razón la empresa ha estado trabajando en el lanzamiento del nuevo diseño, la cual tenía que estar llegando a todos los usuarios desde el mes pasado, pero en vista de algunos retrasos, es hasta hoy cuando comenzará el despliegue a todo el mundo, los cambios iran entrando gradualmente, pues por algún detalle que Google no ha aclarado tendremos que esperar un poco más para ver diseño final.

Según informó el portal UnoCero, el diseño que se irá desplegando no crea gran impacto en los cambios respecto al que ya conocemos, ya básicamente ahora está centrado el logo de Google, así como la opción de “Sign In with your Google Account” (Iniciar sesión con tu cuenta de Google).

Fuente