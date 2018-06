WhatsApp Gold Nuevo Engaño

Tweet on Twitter

No existe una versión premium de WhatsApp. No se deje engañar por las estafas que aparecen a diario. Esta es la más reciente.

Nuevamente la estafa de una aplicación haciéndose pasar por WhatsApp está tomando por sorpresa a miles de usuarios en la Internet, se trata de “WhatsApp Gold”.

¿En qué consiste “WhatsApp Gold”?

En ofrecerte mensajes con un supuesto servicio premium de la app de Facebook, pueden llegarte por diferentes medios; siendo obviamente el mismo WhatsApp el más común. Incluso no te sorprendas si te lo envía alguno de tus contactos; es un requisito para descargar la supuesta app: “mandar el mensaje a tus amigos”

Teóricamente haciendo esto y además dando tus datos privados (número de teléfono, correo, nombre, etc); podrás descargar la app que te permitirá hacer videollamadas, borrar mensajes, cambiar el tema y poder llamar de manera gratuita a tus contactos; pero claro que esto no es real. La app no es nada más que malware que podría robarse tus datos.

Si ya caíste; desinstala la app inmediatamente y revisa tu celular con un antivirus. De preferencia reinícialo de fábrica. Te recordamos una vez más (avísale a tus familiares) que no existe ningún tipo de servicio premium en este mensajero; no caigas en más estafas.

