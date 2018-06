Tweet on Twitter

Apple nunca ha obtenido datos privados de usuarios por parte de Facebook, según declaraciones de Tim Cook. El CEO de la compañía ha aprovechado la WWDC 2018 para hablar acerca de unas informaciones que se han hecho públicas en las últimas horas y que ponen aún más en el centro de los focos de atención en lo que a la privacidad se refiere a Facebook, duramente cuestionada de manera reciente a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.

La información en cuestión, que ya comentábamos ayer, hace referencia a unos datos obtenidos por The New York Times que revelaban que Facebook había estado compartiendo durante la última década datos privados de usuarios con los fabricantes de dispositivos móviles. Sin embargo, Apple nunca ha sido una compañía cuyo principal objetivo haya sido comercializar con los datos de los usuarios para obtener un beneficio a través de terceros, como es el caso de la propia empresa de Mark Zuckerberg o de otras grandes tecnológicas como Google. Así lo ha hecho notar Cook en unas declaraciones al medio NPR:

Las cosas mencionadas en el artículo del Times sobre estados de relación y todo este tipo de cosas, esto es tan extraño para nosotros, y que alguna vez hemos recibido o pedido cero. […] Lo que hicimos fue integrar la capacidad de compartir en el sistema operativo, simplificar el compartir una foto y ese tipo de cosas. Por lo tanto, es una ventaja para el usuario. No estábamos en el negocio de los datos. Nunca hemos estado en el negocio de los datos.

Aumentando el control de los datos

No solo la vertiente hacia la transacción de datos con fines lucrativos o beneficiosos en mayor o menor medida no existe en Apple, sino que la propia compañía presentó ayer mejoras para evitar que esto ocurra en la medida de lo posible en su nueva versión de macOS. Ahora los usuarios podrán elegir si quieren aceptar las peticiones a sus datos que solicitan algunos elementos web tan extendidos como los botones de compartir en redes sociales o las cajas de comentarios en los artículos. Este tipo de elementos, aseguró Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, les permitía recopilar datos de los usuarios incluso aunque no estuviesen registrados en su red social.

Apple hace así aún más clara su política en contra del uso de la privacidad de las personas como moneda de cambio. Además, aprovecha su página de presentación de iOS 12 para demostrar su desacuerdo con Facebook mostrando una imagen (sobre estas líneas) de la red social en el iPhone X haciendo uso de la nueva función del sistema operativo móvil para silenciar las notificaciones y hacer un uso más comedido de los dispositivos.

