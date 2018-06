La producción del Tesla Model 3 ha sido un dolor de cabeza para la compañía. Desde que se anunció el lanzamiento del nuevo modelo, miles de personas enviaron un depósito de mil dólares para reservar una unidad del nuevo eléctrico de la empresa de Elon Musk. La espera se ha ido haciendo cada vez más insoportable, sobre todo por los continuos retrasos en la producción del vehículo.

Esta puede ser una de las razones por las cuales un número considerable de clientes de Tesla ha exigido la devolución del depósito. Según Second Measure, que analiza las transacciones de tarjetas de débito y crédito, alrededor del 23% de las personas que reservaron un Model 3 han pedido un reembolso, informó Recode.

En abril de 2016 fue cuando Tesla recibió más reservas para el modelo nuevo y, justo un año después, Elon Musk anunció que la producción se retrasaría de seis a nueve meses. Como consecuencia, la compañía reembolsó en ese mes el 18% de todos los depósitos.

A pesar de que el 23% de la cancelación de las reservas puede parecer una mala noticia para Tesla, en realidad no es una cifra tan negativa. En el último trimestre se han entregado solamente 8.000 unidades aproximadamente pero la compañía tiene todavía alrededor de 450.000 pedidos pendientes por entregar.

Tesla ha afirmado que los datos de Second Measure no son los mismos que los obtenidos por la empresa, aunque no se ha especificado qué diferencia hay entre la cifra de análisis de datos y el fabricante. No obstante, la información de dicha compañía sí coincidió el año pasado con la de Tesla. Elon Musk reveló el pasado mes de agosto que el Model 3 afrontaba una tasa de cancelación del 12% y que se reclamaron 63.000 de las 515.000 reservas totales.

Elon Musk ha reconocido la gravedad de la situación por los continuos retrasos en la producción. Después de la planta en California se parara durante 48 horas, el CEO de la empresa propuso un plan de acción para que la fábrica trabajara a su máxima capacidad durante las 24 horas del día hasta finales de este mes. De esta manera, pretende producir 6.000 Model 3 por semana para cumplir con la nueva cifra y fecha prometida de entrega.

Tesla ha tenido que devolver algunos depósitos para la reserva de uno de sus vehículos más esperados aunque esta no parece ser una preocupación mayor para la empresa. En primer lugar, el fabricante tiene todavía miles de reservas pendientes y el 23% de las devoluciones puede no ser una cifra considerable teniendo en cuenta la situación que ha influido negativamente en los objetivos.

Asimismo, el Tesla Model 3 ha sido finalmente recomendado por el Consumer Reportsdespués de la primera decisión desfavorable. La actualización de software del fabricante arregló varios problemas como la distancia de frenado, los ruidos aerodinámicos y la interfaz de la pantalla central.

Fuente