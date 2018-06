Sony Mobile va a abandonar diversos mercados en octubre

No es novedad, a Sony Mobile no le está yendo bien y eso todos lo saben.

El tema es que por muchos años mantuvieron un mismo diseño y novedades que no prendieron con el público.

En una industria marcada por las innovaciones de Samsung, Apple y recientemente Huawei, la competencia es muy difícil de llevar.

Ahora, Sony es una compañía gigante con los medios y experiencias necesarias para poder revertir la situación.

Su último intento es el Xperia XZ2, que a pesar de ser un terminal muy competente, no logra destacar en nada particular por arriba de la competencia más allá del factor nostalgia.

De acuerdo a Evan Blass, nuestro filtrador favorito y que lleva cerca de tres años con un récord perfecto de filtraciones, Sony Mobile se retirará de Medio Oriente, Turquía y Africa. No son mercados menores.

Bad news for Sony Mobile fans in the Middle East, Turkey, and Africa: I'm hearing that the company will "shut down its operations and offices" in the region by October.

— Evan Blass (@evleaks) June 27, 2018