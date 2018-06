¿Se mojó tu celular? 5 trucos para revivirlo

Tweet on Twitter

¿Tu teléfono celular se mojó y no sabes qué hacer?, primero conserva la calma, tal vez no es el final de su historia, existen algunos trucos caseros que si bien no te garantizan que tu equipo vuelva a funcionar, al menos te da una posibilidad. Toma nota.

No lo prendas: hacerlo ocasionará un corto circuito y, entonces sí, adiós celular Retira la batería y tarjeta SIM: así evitarás que la batería se hinche y que la SIM se oxide Sumérgelo en arroz: posee partículas higroscópicas cuya función es absorber la humedad Lávalo con agua destilada: esto en caso de que tu equipo haya caído al mar y, por ende, haya tenido contacto con agua salada. El líquido destilado evitará que las piezas en su interior se corroan. Límpialo a profundidad: puedes hacerlo con aire comprimido, servilletas absorbentes e incluso, con un hisopo.

Si aun así tu dispositivo no reacciona, consulta un técnico especialista.

Fuente