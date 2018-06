Mide distancias con la cámara de tu móvil con la realidad aumentada de Google

Tweet on Twitter

He de reconocerlo: cuando Apple presentó su aplicación “Measure” basada en ARKit durante el pasado WWDC, me puse a buscar como un loco en Google Play en busca de una herramienta similar que utilizase la tecnología de realidad aumentada de Google para medir distancias entre varios puntos de forma precisa. Lamentablemente, no encontré nada que mereciese la pena.

Quizá ese sea el motivo por el que hoy Google ha relanzado su aplicación con el mismo nombre que la de los de Cupertino, que si bien en un principio estaba dedicada a ser usada exclusivamente en los terminales Project Tango, ahora llega a todos aquellos dispositivos compatibles con ARCore para convertirse en la herramienta de medidas definitiva.

Así es Measure, la app de medidas de Google basada en ARCore

Measure fue lanzada por primera vez hace un par de años, cuando Project Tango era la principal apuesta de Google por la realidad aumentada. Cuando esta tecnología dio paso a ARCore, Measure quedó en un segundo plano, sin ser compatible con la nueva plataforma de realidad aumentada de Google.

Ahora, llega la versión 2.0 de la aplicación, y por fin recibe compatibilidad con ARCore, y por ende, con la lista completa de dispositivos que soportan la plataforma.

Nada más instalar y abrir la aplicación, esta nos pedirá calibrar los distintos sensores para que las medidas sean totalmente precisas. Además, un tutorial nos mostrará cómo funciona la herramienta, y sugerencias que indican que la app funcionará mejor bajo una buena iluminación y en objetos que tengan unos extremos bien definidos.

Finalmente, Measure nos indicará la necesidad de “reconocer” el entorno a través del entorno, antes de poder realizar las distintas medidas. Cuando aparezca el patrón de puntos sobre la superficie –una mesa, el suelo, la pared…– será posible añadir una de las dos herramientas de medida, la azul, que sirve para medir la distancia entre dos puntos, y la naranja, destinada a medir la altura de un objeto. Bastará con arrastrar una de las dos reglas y ajustar los extremos, para que la app nos muestre la distancia exacta entre ambos puntos.

Instala Measure

Fuente