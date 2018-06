Tweet on Twitter

Una de las cosas que criticamos de Android constantemente es su fragmentación, que en parte se debe a los cientos de fabricantes que apuestan por este sistema operativo, y que muchas veces no cumplen con la política de actualizaciones y parches de seguridad que Google quisiera.

Esta situación obviamente no beneficia a los usuarios, que muchas veces pueden quedar expuestos a una vulnerabilidad recientemente descubierta si su fabricante no lanza los parches de seguridad mensuales, además de que se pierden de las últimas novedades de Android si tampoco actualizan las versiones de Android año con año.

A muchos usuarios puede que esto no les parezca un problema, pero debido a que Google quiere que Android también se use como un sistema operativo empresarial, pues esta situación no le favorece, sobre todo por las cuestiones de los parches de seguridad.

Por esta razón, Android Enterprise tiene una lista de equipos Android que recomienda comprar a los usuarios que les interesa ofrecer dispositivos a sus empleados, o bien, a los usuarios que buscan un equipo que esté comprometido con las actualizaciones de seguridad y sistema operativo.

Según Android Enterprise, todos los equipos de la lista ofrecen parches de seguridad constantes en un periodo máximo en 90 días (algunos de hecho lo hacen mes con mes como es el caso de Nokia y los Pixel), además de que obtendrán mínimo una actualización importante de sistema operativo, es decir, recibirán como mínimo una nueva actualización de Android poco tiempo después de su lanzamiento oficial.

Además todos ellos cuentan con la encriptación del dispositivo desde el arranque, esto porque ninguno de los equipos de la lista fue presentado con una versión menor a Android 7.0, incluso, muchos de los teléfonos mencionados llegaron al mercado con Android Oreo, y la mayoría ya ha recibido la actualización de Android 8.0.

La lista completa de dispositivos es la siguiente:

BlackBerry KEYone

BlackBerry Motion

Google Pixel

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel XL

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei MediaPad M5

Huawei P Smart

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei P10 lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

LG G6

LG V30

Moto X4

Moto Z2 Force Edition

Moto Z3 Play

Moto G6

Moto G6 Play

Nokia 6 2018

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 7 Plus

Nokia 8

Nokia 8 Sirocco

Sharp AQUOS SH-01K

Sonim XP8

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Google aclara que estos son los equipos recomendados si buscas actualizaciones constantes de seguridad y sistema operativo, pero que no quiere decir que no hay otros teléfonos Android recomendados por sus funciones, diseño o poder.

Y es que si te diste cuenta, en la lista no aparecen algunos fabricantes chinos importantes en Android como Xiaomi o OnePlus, y tampoco se muestra ningún equipo de Samsung, que sin duda es uno de los fabricantes con una de las peores políticas de actualizaciones en Android.

