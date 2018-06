Las aplicaciones no reparan la batería de tu celular

Como bien apunta el experto Lukas Stefanko en su perfil de Twitter, la aplicación Battery Repair 2018 hace creer al usuario que las celdas de la batería de su móvil están defectuosas a pesar de no realizar ningún tipo de análisis técnico, y ofrecer una solución “mágica” que consistiría en reparar todas y cada una de las celdas una a una.

Sin embargo, tal y como se puede observar en una de las capturas publicadas, en el código de la aplicación aparece una sentencia que “colorea” las celdas del esquema de la aplicación en rojo de manera aleatoria, para que cada vez que el usuario abra la aplicación y realice el supuesto análisis, nuevas celdas –supuestamente– erróneas aparezcan. Al llevar a cabo la supuesta reparación, sin embargo, la aplicación solo vuelve a colorear de verde todas las celdas de la imagen, haciendo pensar al usuario que han sido reparadas. Durante todo el proceso, por supuesto, la aplicación bombardea a la víctima con decenas de anuncios de todo tipo, beneficiando así a sus creadores.

En definitiva: no, este tipo de aplicaciones no van a mejorar el rendimiento de la batería de tu móvil o su autonomía, y mucho menos van a reparar elementos físicos como las celdas de la batería con un proceso tan simple como pulsar un botón. Y sí, puede parecer algo obvio, pero me temo que las más de 100.000 personas que ya han instalado esta app no pensaban lo mismo antes de descargarla.

Fuente