Hace hoy algunos meses os enseñamos en Pro Android a cambiar el país en el Google Play Store. Gracias a este simple truco, podemos disfrutar de contenido que no está disponible de forma oficial en nuestro país, ya sean aplicaciones, películas o música. Ahora acaba de llegar a la redacción una noticia que no dejará indiferentes a la comunidad del sistema operativo del androide verde: Google limitará los cambios de residencia a una vez por año, y lo peor de todo, con algunas condiciones.

Hasta ahora, la cantidad de veces que podíamos realizar este cambio eran infinitas. Además de las nuevas condiciones introducidas por la empresa californiana, esta política limitará los cambios tanto en cantidad como en calidad.

Cambiar el pais en el Google Play solo será posible una vez al año y solo a los usuarios que hayan cambiado de país

Así es. Si bien pudiera parecer algo lógico, hasta ahora los cambios de países se podía efectuar sin necesidad de cambiar de país ni movernos de casa. Malas noticias para aquellos que querían aprovecharse de esta ventaja: a partir de ahora los cambios estarán limitados.

Según podemos leer en la web de Soporte de Google, los cambios de residencia y país están limitados a tan solo una vez al año. Por si esto no fuera poco, desde el sitio web de Android Police afirman que estos cambios solo serán efectivos si cumplimos tres canciones. Por una parte, tendremos que contar con una IP válida en el país en el que se supone que nos vamos a trasladar (o residimos actualmente). El segundo requisito para que se aplique el cambio correctamente será el de no pertenecer a ningún programa de suscripción de Google Play Family. Por último, y no por ello menos importante, para que podamos cambiar el país no deberemos haber cambiado el domicilio en el último año, es decir, que la política se aplica con carácter retroactivo.

Estas tres condiciones se aplicarán en todas las cuentas de Google Play a partir de hoy mismo, por lo que si pensabais proceder antes de que se pusiesen en vigor, no podréis hacerlo a menos que creéis una nueva cuenta de Google. Sin duda alguna, malas noticias para todos aquellos usuarios que quisieran contar con las aplicaciones al momento de su salida.

