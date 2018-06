Tweet on Twitter

Desde Andro4all siempre hemos mucho hincapié en la importancia e impacto de la piratería en Android. Esta tendencia a descargar gratis aquellas apps por las que se debe pagar es más popular de lo que la gente cree, hasta el punto de que supone pérdidas multimillonarias a los desarrolladores y empresas que las crean. Como hemos dicho varias veces, la solución no es fácil, pero Google parece haber dado el primer paso en la que, posiblemente, sea la medida más eficaz para conseguir un sistema operativo más seguro y, por supuesto, más justo: el DRM.

Si estás dentro del mundo de los videojuegos, posiblemente hayas escuchado en más de una ocasión esta palabreja. DRM, siglas de Digital Rights Management, más conocido como sistema anticopia, hace referencia a una serie de técnicas que sirven para prevenir el acceso y uso ilegítimo de una obra protegida por derechos de autor. Google parece estar interesada en aplicar esta técnica a las apps y juegos de su tienda de aplicaciones, aunque, de momento, está más enfocada a la seguridad de las apps, más que a su posible pirateo.

El mecanismo es interesante. Como informan desde Engadget, la Gran G añadirá unos pequeños bytes de metadatos cuyo fin es verificar la integridad de las aplicaciones. De esa forma, Google es capaz de reconocer si un APK ha sido modificado previamente y, en caso de serlo, actuar en consecuencia, posiblemente instando a eliminarla del terminal o bloqueando su instalación, directamente. De esa forma, Google añade una capa extra de seguridad a su ecosistema de apps, que aunque ya es seguro, sigue estando expuesto a la piratería a través de la instalación de fuentes desconocidas.

Este sistema permitirá al usuario conocer el origen de la app, la descargue de donde la descargue.

Este sistema no es nuevo. De hecho, es muy popular en el terreno de la música y las películas. Apple, por ejemplo, aplica el sistema FairPlay en las canciones de iTunes. En el sector de los videojuegos, uno de los más conocidos es Denuvo, que trae de cabeza a los crackers encargados de lanzar los parches necesarios para romperlo, aunque siempre se acaba consiguiendo. Ejemplo de ello es el FIFA 2018, que fue crackeado un día después de su lanzamiento.

Un punto a tener en cuenta es que los detractores del DRM afirman que reduce el rendimiento de las apps y los juegos.

Sea como sea, es una buena noticia que Google apueste por la seguridad de sus apps y, puede que a largo plazo, por la de sus desarrolladores. No podemos olvidar que los devs quieren ganar dinero con sus apps, y no tendría sentido lanzarlas para un sistema operativo que facilita la piratería de las mismas. Esperamos que este sistema llegue pronto a nuestros smartphones y que se haga de tal forma que más seguridad y garantías no signifiquen un peor rendimiento.

