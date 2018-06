Que Facebook tiene todos nuestros datos y sabe cómo vivimos no es algo que nos pille por sorpresa. Tampoco lo es que Google lo sepa, aunque es posible que Xiaomi, Samsung o LG también esté al tanto de todo esto de una forma un tanto extraña. Ya no solo por el uso que le das al móvil de dicho fabricante, sino por un acuerdo con Facebook que nos deja algo desprotegidos a los usuarios. Según una investigación del conocido periódico The New York Times, Facebook comparte millones de datos con marcas de dispositivos móviles con las que tiene acuerdos. Son la mayoría, por lo que pocos usuarios se libran de este nuevo escándalo.

Es normal que el fabricante de tu móvil cuente con datos sobre tu persona, pero es posible que muchos de estos datos los consiga a través de Facebook. Se cuentan por miles las compañías que trafican con nuestros datos para poder ganar dinero en Internet. Aunque el dinero es valioso, en los últimos años los datos se han convertido en oro puro.

Facebook le permite a los fabricantes acceso a nuestros datos

Gracias a los acuerdos que Facebook logra cerrar con los diferentes fabricantes de móviles, estos consiguen una buena cantidad de datos sobre nuestra persona y también sobre nuestros amigos. Es lo que ha tratado de probar The New York Times en su última investigación, sumando otro escándalo a los ya conocidos por el tema de la privacidad y Facebook. Según el periódico, un fabricante que tenga dicho acuerdo con Facebook puede acceder a nuestros datos y lista de amigos en la red social, conociendo al instante decenas de datos sobre ellos.

No importa que estas personas tengan la cuenta privada y el acceso a terceros bloqueado. Los fabricantes pueden tener en tan solo unos segundos todos los datos que manejas en la red social y muchos sobre tu lista de amigos. Puede conocer su estado, su sexo, su edad y mucho más según la fuente.

Todo esto consigue formar una red de datos inmensa que Facebook ya conoce y que comparte con algunas marcas de dispositivos móviles por beneficios propios. Hemos visto como varias compañías incluyen la aplicación y los servicios de Facebook como parte del bloatware, algo que nos hace pensar sobre la inclusión de estos fabricantes en todo este asunto.

