Elon Musk alerta a sus empleados sobre sabotaje y fuga de información en Tesla

Durante la noche del pasado domingo, Elon Musk envió un correo a todo personal de Tesla para alertar sobre el descubrimiento de un sabotaje a la línea de producción de la compañía. Según el ejecutivo, el sabotaje fue realizado por uno de los empleados, quien directamente realizó cambios al sistema operativo que controla la fabricación de los vehículos y además, compartió una gran cantidad de información confidencial a destinos que por el momento siguen siendo desconocidos.

Musk señala que las motivaciones del saboteador aún no están del todo claras, pero el mismo empleado, del cual no se ha revelado su nombre, dijo haber realizado estas acciones como venganza al no haber conseguido un aumento de sueldo. El ejecutivo de Tesla ha dejado claro que el sabotaje ha sido bastante grande y dañino para la compañía.

Me desanimé este fin de semana al saber que un empleado de Tesla llevó a cabo un sabotaje bastante grande y dañino en nuestras operaciones. Esto incluyó realizar cambios de código al sistema operativo de fabricación de Tesla con nombres de usuario falsos y exportar grandes cantidades de datos altamente confidenciales a terceros desconocidos.

Elon Musk aprovechó el mensaje para recordarle a sus empleados que existen muchas organizaciones con la intención de ver a Tesla morir, incluyendo a vendedores de Wall Street que han perdido millones de dólares y que seguirán perdiendo más debido a las iniciativas de la empresa californiana. También hace mención de las compañías dedicadas al petróleo y gas, a las que describe como la industria más rica del mundo, y destaca:

No les agrada la idea de que Tesla avance en el progreso de la energía solar y los autos eléctricos.

El director animó a los suyos a mantenerse alerta ante cualquier situación anormal que pudieran observar, más aún cuando, según piensa, el empleado no actuó solo en el sabotaje. Por tal razón, le pide a sus colaboradores enviar un correo a la empresa en caso de ver o sospechar de algo y asegura que, si lo hacen, mantendrá su nombre completamente anónimo.

Para finalizar, Musk animó a sus empleados por la importante semana que se aproxima, donde aumentarán la producción del Model 3 a 5.000 unidades por semana. Curiosamente, horas después de enviar este correo a sus empleados, se produjo un incendio menor en la fábrica de Fremont, California, donde por fortuna no se han reportado daños graves.

Debido a este hecho, el director envió otro correo describiendo los hechos como algo “difícil de explicar” y culminando con una frase de Andy Grove, uno de los hombres más brillantes de Intel.