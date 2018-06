Tweet on Twitter

Seguramente, alguna vez te hayas dado cuenta de que aunque borres una aplicación, siguen quedando datos residuales. Esto, es algo bastante molesto, sobre todo en el caso de aplicaciones cuyos datos ocupan bastante. Tras años y años, Android sigue siendo incapaz de borrar ciertas carpetas y subcarpetas que crean las aplicaciones, aunque hay un motivo para que esto suceda.

Hoy, te contamos el motivo por el que aunque borres una app, siguen quedando carpetas residuales, así como la solución a este problema, solventable de forma extremadamente sencilla.

Cuando borras una app, pero sus carpetas siguen vivas

Tal y como podemos leer en Reddit, hay un motivo para que las apps sigan con carpetas residuales después de ser desinstaladas. Por lo general, aquellas aplicaciones que instalas desde la tienda oficial de Google se instalan en la ruta Android/Data/. De hecho, con cualquier explorador de archivos puedes acceder a esta ruta, y ver cómo tienes una gran cantidad de carpetas llamadas com.nombredelaapp., por ejemplo, com.google.android.apps.maps, o com.instagram.android.

Esta, es la carpeta por defecto de los teléfonos Android, por lo que si borramos una aplicación se borrará todo el contenido de las carpetas com., así como las propias carpetas. Sin embargo, si por algún motivo la aplicación se instala en una ruta distinta, o los propios datos de dicha app quedan en ubicaciones distintas a las habituales, Android no será capaz de detectar dichas carpetas a la hora de la desinstalación, al no estar en la ubicación Android/Data.

Por este motivo, algunas siguen con todas las carpetas y archivos residuales, a pesar de que las hayas desinstalado. Sin embargo, hay una solución para esto, puede no ser definitiva, pero al menos ayudará a que borres ciertas carpetas vacías que no tienen sentido alguno en tu terminal.

Cómo borrar carpetas vacías en Android

Por suerte, hay aplicaciones de calidad que nos permiten borrar carpetas vacías en Android. En este caso, recomendamos SD Maid, una aplicación que permite eliminar directorios vacíos en cuestión de segundos.

La aplicación es totalmente gratuita, y si bien puede no ser capaz de eliminar el 100% de los residuos de tu terminal, sí que ayudará a dejarlo bastante más limpio de lo que estaba.

