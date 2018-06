China se convirtió en el mercado de comercio electrónico móvil más grande del mundo en 2017, con más de 120 millones de teléfonos celulares enviados a clientes a través de canales de comercio electrónico durante el año. Sin embargo, Samsung y Apple continúan en la cima del negocio de los teléfonos inteligentes.

Las marcas chinas que intentan dar pelea son Huawei, Xiaomi, Vivo y Oppo con equipos que ofrecen un mix entre potencia, prestaciones premium y diseños innovadores que rompen con los esquemas de teléfonos actuales.

A continuación, te mostramos los cuatro celulares asiáticos con más innovaciones.

Oppo Find X

Find X integra una cámara trasera dual con dos sensores de 16 y 20 megapíxeles, mientras que la frontal posee 25 MP. Ambas se diferencian del resto por la particularidad de estar ocultas, apareciendo tras una estructura deslizante, además de emplear tecnología 3D junto a la inteligencia artificial y sistema de reconocimiento facial O-Face a través de 15.000 puntos.

La pantalla es curva, como la de los Samsung Galaxy S9, tiene un tamaño 6,4 pulgadas, tecnología OLED y cuenta con resolución Full HD. En lo que respecta al hardware incorpora el procesador Snapdragon 845 y 8 GB de memoria RAM. Se ofrece con hasta 256 GB de almacenamiento.

Además, trabaja con el sistema operativo Android 8.1 Oreo y capa de personalización ColorOS 5.1, así como una batería de 3.730 mAh, con función de carga rápida VOOC.

Vivo Nex S

El quinto fabricante de celulares del mundo había sorprendido con este concepto en febrero pasado, mientras se realizaba el Congreso Mundial de Móviles (WWC). Para Vivo, este particular diseño sin márgenes lo posiciona como uno de los principales competidores del iPhone X o Samsung Galaxy S9.

En cuanto a la cámara selfie, su principal atractivo, cumple con una idea similar a la de Oppo con excepción de que emerge desde el borde superior del celular. La trasera, en cambio, es Dual y tiene 12 MP (f/1.8) más 5 MP (f/2.4) para definir los fondos.

En lo que refiere a diseño, la pantalla “gigante” Super AMOLED de 6,6 pulgadas trae integrado el sensor de huella dactilar y casi no tienen bordes, por lo que la relación cuerpo/pantalla asciende al 91 por ciento.

En su interior, el procesador Qualcomm Snapdragon 845, de octa core y 8 GB de memoria RAM, le otorga la potencia necesaria que el usuario multitarea pretende de los teléfonos actuales. A eso se le suma una batería de 4000 mAh y una capacidad de almacenamiento dependiendo del modelo que varía entre los 128 o 256 GB.

Huawei P20 PRO

El modelo premium de la serie P20 incluye por primera vez en la industria tres cámaras traseras. El nuevo buque insignia de la compañía cuenta con una pantalla Oled de 6,1 Pulgadas, 128 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y la innovadora cámara triple trasera de 40 megapíxeles, así como una frontal de 24.

Richard Yu, CEO of the Huawei Consumer Business Group, attends the launching the new generation of its smartphone, Huawei P20, in Paris, France March 27, 2018. REUTERS/Gonzalo Fuentes francia paris Richard Yu ceo de Huawei presentacion celular Huawei P20

​Desde lo técnico, el teléfono insignia cuenta con la primera cámara triple Leica -la mítica empresa óptica alemana del mundo, y la incorporación de Inteligencia Artificial. La apuesta es , como siempre, mejores y más fotos. Mejores y más videos . Y una batería que supera en mucho a las del mercado.

Xiaomi MI 8

El exponente de la china Xiaomi es un celular de alta gama con un diseño y prestaciones que no tienen nada que envidiarle a los de las marcas instaladas.

Lo primero que se puede ver del MI 8 es que la pantalla ocupa casi todo el tamaño del dispositivo, y cuenta con los notch que popularizó el iPhone X. Y, es cierto, el diseño se asemeja mucho al del iPhone, aunque eso no es lo único para destacar.

En cuanto a las cámaras, el teléfono cuenta en su parte posterior con cámara dual de 12 + 12 megapixeles, sensor de 1/2.55 pulgadas, 1.4µm pixels y apertura de f/1.8 en la principal, mientras que la segunda cámara es un teleobjetivo con apertura f/2.4. También cuenta con estabilización de imagen, flash LED y foco por detección de fase.

El Xiaomi Mi8 viene unido de un procesador Qualcomm Snapdragon 845, el mismo del Samsung Galaxy S9 o el LG G7. Trae una pantalla de 6.21 pulgadas AMOLED Samsung con relación de aspecto 18.7:9 y 86.68%, de relación cuerpo/pantalla, 6 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento, batería de 3400 mAh, y sensor de huella digital en la parte posterior.

Fuente