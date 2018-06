Conozca SD Express, el nuevo formato de tarjetas de memoria ultra rápidas

Tweet on Twitter

A lo largo de los años, las tarjetas SD (Secure Digital) han ido iterando para acabar mejorando mucho. En los inicios, ninguna marca apostó por ellas para soluciones profesionales, ese puesto lo ocuparon las tarjetas Compact Flash. El buen hacer de sus desarrolladores y su **universalidad^^, sin embargo, las acabaron estableciendo como líderes absolutas del mercado hasta hoy, momento en que la SD Association ha mostrado lo que depara su futuro: SD Express.

Y a falta de ser abandonadas, van a ser más rápidas que nunca. La tercera generación de Ultra Alta Velocidad (UHS-III) ya ofrecía resultados inesperados en un medios así, alcanzando los 624 MB/s, pero la presentada hoy, que también se conocerá bajo el nombre de SD 7.0, alcanza los 985 MB/s, lo que supone un aumento de velocidad del 57%. Como siempre, estos datos significan poco para muchos, pero mucho para unos pocos. En particular, para todos los profesionales que a día de hoy trabajan con archivos de vídeo con resolución 4K y en poco tiempo lo harán con 8K.

Las cámaras tendrán que actualizarse, al igual que los lectores externos e internos de los ordenadores, si es que siguen vivos, porque los cambios son muy profundos. SD Express utiliza el protocolo NVMe 1.3 bajo la interfaz más rápida que existe, PCIe Gen 3.

Eso sí, como en anteriores generaciones, la compatibilidad está garantizada hacia atrás. El único problema será que no se alcanzarán los 985 MB/s si los dispositivos no lo soportan. Como vemos, la velocidad es similar a la que ofrecen muchos discos SSD muy populares, e incluso superior a la presente en ordenadores tradicionales, que bajo SATA no permiten escribir y leer a más de 500 MB/s.

Otra parte brillante del anuncio ha sido los almacenamientos soportados, hasta 128 TB. Hay que recordar que, aunque ofrezcan una velocidad muy superior, los discos SSD que ahora mismo cuentan con el récord están sobre los 30,72 TB, por lo que a estas tarjetas SD Express se les perdonará cualquier pérdida de rendimiento, siempre que se priorice el espacio.

En estos momentos, no hay precios ni disponibilidad para tarjetas SD Express, pero como siempre ocurre, no puede esperarse que sean económicas, al menos durante un largo período cercano al lanzamiento.

