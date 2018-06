Apple reconoce que el teclado de la Macbook y MacBook Pro tiene fallos

Apple finalmente ha aceptado que los teclados con mecanismo de mariposa tienen un problema y ha lanzado un programa de reparación gratuita para aquellos equipos con fallos.

La reparación gratuita de teclados cubre a los siguientes modelos:

MacBook (Retina, 12-­inch, inicios de 2015)

MacBook (Retina, 12­-inch, inicios de 2016)

MacBook (Retina, 12-­inch, 2017)

MacBook Pro (13­-inch, 2016, con 2 puertos Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, con 2 puertos Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13-­inch, 2016, con 4 puertos Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, con 4 puertos Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15-­inch, 2016)

MacBook Pro (15-­inch, 2017)

El documento de soporte se refiere a tres posibles problemas:

Se repiten letras de forma inesperada al presionar una tecla

Una letra no aparece al presionar una tecla

Teclas se sienten “pegajosas” o no responden de forma consistente

Este último problema es el que muchos dueños de MacBook o MacBook Pro con el nuevo teclado de mecanismo de mariposa hemos sufrido. No importa si el portátil está fuera de garantía, Apple se encarga de resolver el problema sin costo.

Desde su lanzamiento hace tres años, el teclado con mecanismo de marioposa ha sido controversial, no solo por la forma en que se siente, sino por lo sensible y fácil que resulta que de problemas, normalmente por pequeñas partículas de polvo que se filtran entre la tecla y la base del portátil. Un problema de diseño que no se espera de productos a estos precios y que no están alineados con el nivel de calidad que se espera de Apple.

Aún peor, Apple ha tardado tres años en aceptar que hay un problema con los teclados, pero al menos, finalmente decidieron tomar acción.

Aquellas personas con el problema del teclado y uno de los modelos mencionados al inicio de este artículo, deben de hacer una cita en un Apple Store o contactar a un proveedor de servicio técnico autorizado.

