Amazon quiere un Alexa en cada habitación de hotel

Amazon quiere amplificar las posibilidades de Alexa más allá del hogar y del coche, dos de los epicentros que a día de hoy está dominado por el asistente de voz de la compañía de Jeff Bezos. En un intento por llevar su tecnología a nuevos usos, Amazon ha presentado una nueva solución para hoteles basada en Alexa, un movimiento interesante que si que puede poner en especial valor las posibilidades del asistente de voz.

Desde pedir que limpien la habitación, fijar recordatorios y solicitar nueva ropa de cama, las posibilidades de Alexa dentro de un hotel parecen encajar mucho mejor que en otras alternativas. Un sistema desatendido que permite dar un servicio adicional al cliente sin tener que recurrir al personal de hotel, a cualquier hora, y con información valiosa en tiempo real por un coste muy reducido si tenemos en cuenta las alternativas.

Alexa for Hospitality, que así se llama este nuevo servicio de Amazon, no solo está enfocado a Hoteles, sino que también es extensible a cualquier entorno vacacional, desde un apartamento hasta un albergue, puesto que sus funciones son las propias de algunos servicios que a día de hoy prestan las recepciones de los sitios de alojamiento. Es totalmente personalizable por parte del hotel, y permite a los huéspedes pedir información que va desde el horario de salida o el horario de la piscina, pronostico de tiempo, información de playa… o solicitar servicios como la limpieza de la habitación, ajustar el termostato o subir las persianas, etc.

De momento los primeros en implantar esta tecnología serán los hoteles de Marriott International, que incluirá Alexa for Hospitality en los Marriott Hotels, Westin Hotels & Resorts, St. Regis Hotels & Resorts, Aloft Hotels y en los Autograph Collection Hotels a partir de este verano, pero se espera que con el tiempo llegue a más compañías y se convierta en un estándar en la asistencia a los huéspedes.

