Mucho se ha hablado de Amazon Prime en los últimos meses. La subida de precio en la mayoría de países donde el servicio opera ha hecho saltar las alarmas de una buena cantidad de usuarios. Ahora la compañía acaba de anunciar una de las noticias más esperadas por todos. Sí, como podéis leer en el titulo de la entrada, Amazon Music se integrará a partir de ahora en la suscripción de Amazon Prime de forma gratuita.

Recordemos que hasta ahora la suscripción al servicio musical de Amazon se contrataba de forma separada a Amazon Prime. La integración del mismo en el programa de envíos de Amazon hará que este servicio se ofrezca gratuitamente a los usuarios que disfrutan de la suscripción al mencionado programa.

Amazon Prime Music ahora se integra en la suscripción de Amazon Prime

Así es, Amazon lo ha hecho oficial hace tan solo unos minutos. La noticia nos llega desde nuestros compañeros de Xataka, y su anuncio no hace más que vaticinar lo que se nos viene encima: la subida de precios del servicio.

Como hemos mencionado al principio del artículo, la suscripción de Amazon Music se integrará a partir de hoy mismo en nuestra suscripción de Amazon Prime. Tan solo tendremos que acceder a la web de Amazon para poder disfrutar del servicio de música en streaming. Por supuesto, también podemos descargar la aplicación para Android y iOS y acceder con los datos de nuestra cuenta para escuchar toda la biblioteca de Amazon de forma totalmente gratuita. Respecto a la biblioteca del servicio, Music cuenta con una catálogo de más de 2 millones de canciones. Si queremos disfrutar del catálogo completo, el cual asciende a más de 50 millones de pistas, tendremos que comprar algunos de los paquetes de suscripción que la compañía ofrece.

El precio de Amazon Prime podría subir en los próximos meses

Ya hemos hecho mención anteriormente: la empresa podría subir el precio de su suscripción durante las próximas semanas o meses. De igual forma que en otros países como EEUU, la incorporación de nuevos servicios a la suscripción básica nos hace pensar que el precio de Amazon Prime se incrementará en lo venidero.

Aunque no hay nada confirmado de momento, es de esperar que la subida se haga oficial próximamente; este último movimiento no hace más que confirmarlo. Tendremos que esperar (o no) a que Amazon España se pronuncie.

